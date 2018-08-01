Порошенко подписал закон о пропавших без вести

Петр Порошенко подписал закон о статусе пропавших без вести. Фото: Подробности

Президент Петр Порошенко подписал закон о статусе пропавших без вести, который поможет защитить пропавших лиц и их родственников. Об этом президент написал в Твиттере.

Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, обеспечивает регулирование отношений, связанных с установлением и учетом. Также закон поможет с поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников. Документ направлен на имплементацию международных договоров международного гуманитарного права и международного права прав человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.

Підписав Закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти". Документ визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов'язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їх родичів — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 серпня 2018 р.

В законе определены основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Создается Единый реестр лиц, пропавших без вести - электронная база данных, содержащая сведения о лицах, пропавших без вести, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими.

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Реализация закона позволит обеспечить надлежащую правовую защиту таких лиц и их родственников, а также урегулировать вопросы их розыска в соответствии со стандартами международного гуманитарного права, международного права прав человека и рекомендаций Совета Европы.

12 июля Верховная Рада приняла этот законопроект. "За" проголосовали 238 парламентариев.