"Это террор против всех" - Зеленский выступил перед парламентом Великобритании

Президент Володимир Зеленський згадав як безбройні українці у тимчасово окупованих містах протестують та голіруч зупиняють техніку окупантів. Фото: liga.net

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по онлайн-связи перед парламентом Великобритании. Глава государства припомнил каждый из 13 дней широкомасштабной войны России против Украины и отметил необходимость закрыть небо над страной.

"Украина не стремилась к величию. Но стала великой за эти дни войны. Украина, которая спасает людей, несмотря на террор оккупантов. Защищающая людей, несмотря на удары одной из крупнейших армий мира. Которая обороняется, несмотря на открытое небо, которое все еще открыто - для российских ракет, самолетов, вертолетов. Вопрос быть или не быть мог прозвучать об Украине 13 дней назад. Сейчас очевидно, что быть - свободными. Мы пойдем до конца", - заявил Зеленский.

"За все преступления будет ответственность – международного суда или украинского оружия", – подчеркнул Зеленский.

Президент также вспомнил каждый из дней войны. В частности, отметил, что "на восьмой день (войны России против Украины – Gazeta.ua) мир увидел, что из российских танков стреляют по (Запорожской – Gazeta.ua) атомной электростанции – крупнейшей в Европе".

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"И мир начал понимать, что это террор против всех. Это большой террор. На девятый (день войны – Gazeta.ua) – мы слушали встречу стран НАТО. И без желаемого для нас результата, без мужества. Да, мы почувствовали это. Я не хочу никого обидеть, мы это почувствовали, что альянсы не действуют. Даже небо закрыть не могут. И потому гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также вспомнил как безоружные украинцы во временно оккупированных городах протестуют и останавливают технику оккупантов. Напомнил миру также о том, как оккупанты бомбят мирные города. Рассказал о том, что заблокированном Мариуполе от обезвоживания умер 6-летний ребенок.

"Они просто не дают людям ни еду, ни воду. Там у людей нет воды. За время российского вторжения убили 50 детей. 50 великих мучеников. Это страшно. Пустота. Вместо 50 вселенных, которые могли бы жить, а они их забрали. Просто забрали", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил за помощь, и отдельно обратился к премьеру Британии Борису Джонсону с благодарностью.

"Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте наконец-то его государством-террористом. Найдите способ сделать безопасным наше украинское небо", - призвал президент.





Верховная Рада ввела на территории Украины Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение . Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.