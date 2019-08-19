Это режим классических популистов. Противопоставление широких масс элитам - Анипович

Писатель Тарас Антипович: Мы не можем уловить, что идет от президента, а что - от приближенных к нему. Фото: Тарас Подолян

Через разноплановость окружения Владимира Зеленского, украинцам трудно понять его личную позицию.

Об этом журналу "Країна" рассказал писатель Тарас Антипович

"Президент Владимир Зеленский отменил парад ко Дню Независимости. Считал, если дистанцироваться от войны, она как-то сама рассосется. Создал конфликт с гражданским обществом. Оно воспитано на майданах и войной.

К власти пришел многоголовый коллективный организм. Одна голова говорит так, вторая - другое. Мы не можем уловить, что идет от президента, а что - от приближенных к нему. Они не имеют государственного инстинкта. Действуют чисто с точки зрения пиара: для них важно лишь то, что может захватить внимание широкого круга ", - говорит Антипович.

Эксперт считает, что гражданское общество сможет контролировать действия новой власти.

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"" Слуги народа "заигрывали с российской темой, чтобы зацепить электорат на востоке и юге. Их кавеенщина родом из совка. Существуют в гуманитарном поле "русского мира". Но социология показывает, что большинство украинский - за европейский вектор. Власть вынуждена с этим считаться.

Это режим классических популистов. Противопоставление широких масс элитам. Они сыграли на этом максимально - стали "слугами народа", который страдает от угнетения элит.

Зеленский уже сделал серию заявлений - "прекратить стрелять", "договориться посередине". Гражданское общество чувствительно к таким вещам. Есть раскол между активной его частью и властью ", - подчеркнул писатель.

Полное интервью с Тарасом Антиповичем читайте в журнале "Країна" от 22 августа.