Это откровенная сдача украинских интересов - Тягнибок

"Пока украинцы надеялись, что" жирафы "от власти ответят на шовинистические действия, Венгрия раз пошла в наступление", - Олег Тягнибок, руководитель ВО "Свобода". Фото: svoboda.org.ua

Председатель политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Олег Тягнибок прокомментировал назначение Венгрией министра для Закарпатья.



"Пока украинцы наивно надеялись, что" жирафы "от власти, до которых долго доходит, наконец доучатся и начнут адекватно отвечатьть на шовинистические действия западного соседа, Венгрия очередной раз пошла в наступление и решила назначить министра... для Закарпатья. Вдумайтесь, друзья: венгерского министра для Украинского Закарпатья! Такого себе гауляйтера или же министра оккупированных территорий? - написал в Facebook Олег Тягнибок

"В ответ на это вечно обеспокоеный наш МИД попросил" официальных разъяснений по "недружественным шагам". Это уже не бездарность и даже не пораженчество. Это откровенная сдача украинских интересов", - руководитель "Свободы".

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Так Тянибок отреагировал на то, что в правительстве Венгрии создали должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины и за программу развития детских садов Карпатского бассейна.





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МИД Украины сообщает, что временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вручили ноту с требованием разъяснить решение Будапешта создать должность уполномоченного министра по делам Закарпатской области.

МИД требует официальных разъяснений, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины.

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - добавили в МИД.