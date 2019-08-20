"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина

Александр Хара: Макрон руководствуется интересами собственного государства. Думает, что по-другому решить стратегические проблемы Франции невозможно. Фото: Радио Свобода

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с коллегой Владимиром Путиным накануне саммита "Большой восьмерки" 19 августа в своей резиденции Брегансон на Лазурном побережье Франции.

Макрон и Путин сначала сделали заявления для журналистов. Далее французская и российская делегации приняли участие в рабочем ужине и провели закрытые переговоры.

Во время пресс-конференции лидеры обоих государств неоднократно вспоминали Украину. Эммануэль Макрон заявил, что РФ может вернуться в состав "Большой семерки", если будет способствовать разрешению конфликта на Донбассе.

Он также отметил необходимость новой встречи в "нормандском формате" в ближайшее время. И выразил большие надежды на украинского президента Владимира Зеленского.

Свою готовность к встрече подтвердил и Владимир Путин. "Ми должны это сделать. Альтернативы "нормандскому формату" не существует, поэтому мы будем его поддерживать", - сказал он.

Кремль не изменит свою политику в отношении Украины. Ни одна подобная встреча не заставит его это сделать. А президент Франции, несмотря на это, стремится к сближению с Россией в экономическом смысле.

Говорит в интервью Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Александр Хара.

На что стоит обратить внимание в этой встрече?

- Лидеры государств действительно много говорили об Украине. Но ничего нового Путин не сказал. С его слов понятно, что Кремль будет продолжать ту же линию. Они не планируют прекращать оккупацию украинских территорий. Будут давить на Киев разными способами. Пытаться убедить Запад, что именно украинское нежелание компромиссов является препятствием для мира на Донбассе. А компромисс для россиян - это ограничение нашего суверенитета. Поэтому не стоит надеяться, что Москва как-то изменит свой внешнеполитический вектор после встречи Путина с Макроном.

Стороны говорили о необходимости переговоров в "нормандском формате". Насколько он эффективен? Какие есть перспективы?

- Он неэффективен. Единственное, что смог дать "нормандский формат" - это Минские договоренности, которые в действительности не является путем к решению войны. Поскольку речь должна идти не только о войне на Донбассе. Есть противостояние с Россией в виде ползучей аннексии Черного и Азовского морей. Она ведет подрывную деятельность против Украины в культурном, информационном, энергетическом, дипломатическом пространстве.

Переговоры в "нормандском формате" не покрывают все эти аспекты. Поэтому не могут решить ключевую проблему - остановить агрессивный режим Владимира Путина, который хочет вернуть Украину в свою сферу влияния. Также Кремль использует украинский вопрос, чтобы расшатать отношения между Европейским союзом и США и внутри самого ЕС.

К сожалению, мы сейчас не имеем альтернативного формата. Поэтому Украина пытается использовать "нормандские переговоры" для того, чтобы хотя бы напоминать миру о войне на Донбассе и держать на нашей стороне европейские страны.

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Президент Франции говорил, что РФ может вернуться в состав "Большой семерки", если будет способствовать завершению войны на Донбассе. Это может стать мотивацией для Москвы?

- Это - нереалистичная перспектива. Кроме Франции, в клубе "Большой семерки" есть Америка, Великобритания, Япония и Канада. Последняя точно будет делать все, чтобы Россия не вернулась. Они ясно дали понять, что не будет поощрять диктатора и агрессора, пока он не изменит до конца своей сущности.

Предложение Макрона - это дипломатический реверанс в пустоту. Россию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы, несмотря на все требования. Через несколько дней власти РФ начали разгонять, бить и сажать в тюрмы своих граждан, которые выходят на законные мирные митинги за честные выборы в Москве. Именно так выглядит любое поощрение агрессора. Если дать авансом ему какую-то уступку, он будет только наглеть.

Насколько важно для России вернуться в "G7"?

- Для Путина возвращение в состав "Большой семерки" тоже не принципиально. Он неоднократно говорил, что существует еще формат "Большой двадцатки". Там есть не очень демократические страны, например Китай. Поэтому Россия в их компании себя нормально чувствует. Украина и влияние над ней гораздо важнее для Путина, чем сидеть за столом "G7". РФ пригласили туда еще во времена Бориса Эльцина, чтобы поощрить развитие российской демократии и рыночной экономики. Вместо этого она превратилась в феодальное государство. Той политикой, которую сейчас проводит российское руководство, оно четко показывает, что России не место в клубе "Большой семерки".

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Французские журналисты называли пресс-конференцию Макрона и Путина обольщением российского президента. Это так? Париж хочет сблизиться с Москвой?

- Макрон руководствуется интересами собственного государства. У Франции есть определенные экономические проблемы и она заинтересована в сотрудничестве с РФ. Стремится получить доступ к российским рынкам сбыта. Хочет получать от Москвы сырье и топливные ресурсы. Это выглядит не очень прилично. Однако по мнению Макрона, по-другому решить стратегические проблемы Франции невозможно.

Встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет из-за приближения выборов в России. Так считает бывший представитель в минской ТКГ Роман Бессмертный. Однако, по его словам, президент Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.