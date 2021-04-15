"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона

Фото: "UA: ПЕРВЫЙ"

26 апреля будет 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. К годовщине общественный телеканал "UA: ПЕРВЫЙ" создал документальный проект "Люди Зоны" (режиссер Алексей Мулявин). Его покажут в эфире 26 апреля в 20.00.

Об проект рассказывает его автор Евгения ПОДОБНАЯ.

О последствиях аварии на ЧАЭС сказано и написано очень много. Что нового в подходе проекта "Люди Зоны"?

- Ежегодно в апреле видим материалы об аварии, эвакуации, переселенцах, ликвидаторах. Есть еще стереотип, что зона отчуждения вокруг ЧАЭС - это сталкеры, мутанты, мистика. Мы хотели отойти от устоявшихся "канонов". Попытались посмотреть на тему под другим углом. После аварии прошло 35 лет, и зона существенно изменилась. Решили поговорить не о прошлом, а о настоящем и что будет дальше. Показать зону через судьбы и истории людей, которые с ней связаны.

Автор: Facebook Евгении Подобной Евгения Подобная, 31 год - журналистка, военная корреспондентка, главный редактор редакции документальных программ Общественного вещания. Преподавательница Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В прошлом году получила Шевченковскую премию за книгу "Девушки срезают волосы" - воспоминания 25 женщин-военных, участвовавших в АТО.

Кто эти люди?

- Ученые, исследователи, инженер, бывший сталкер, жители Чернобыля, которые остались там после аварии.

Часть наших героев работают в зоне отчуждения вахтовым методом. Но проводят в зоне едва ли не большую часть жизни. Интересно понять, почему выбирают такой путь - работать в опасном месте, где существуют строгие правила и ограничения. Они не были связаны с зоной до аварии. Что заставило их приехать сюда?

Есть среди героев пожилая семейная пара Маркевичей, которая живет в зоне постоянно. Он - коренной житель. Признается, что просто не может больше негде жить, потому что это его родное и прочную связь с этим местом невозможно разорвать. Жена - киевлянка, музыкант. Поехала в зону за ним. Поженились в год аварии, осенью 1986-го. Мы спросили у них, какая она, зона? Сказали, что спокойная и благополучная. Потому что в Киеве тревожные и нервные люди постоянно суетятся и спешат. Здесь такого нет.

Одна из особенностей людей зоны - они очень открытые, искренне влюбленные в свою профессию и в то, что делают.

Автор: "UA: ПЕРВЫЙ" Галина и Евгений Маркевичи живут в Чернобыльской зоне отчуждения. Поженились в 1986 году

Чувствуется какая-то их инаковость, отчужденность?

- Совсем нет. Наши герои очень интересные и фанаты своего дела. Зоолог Денис Вишневский 20 лет в зоне. Это человек энциклопедических знаний. Изучает здешних животных. Как они ведут себя, кто из них прежде жил здесь, а кто пришел из Беларуси. Он расставляет фотоловушки, а затем просматривает тысячи снимков, чтобы найти, где там уши рыси промелькнули или медведь попал в объектив. Обошел зону вдоль и поперек.

Этнограф Ростислав Омеляшко был филологом. 25 лет назад на собственном энтузиазме сумел собрать сотню добровольцев для этнографических экспедиций. Среди них была писательница Лина Костенко. Радиационное загрязнение "накрыло" Полесье - один из наиболее архаичных регионов Украины. Полищуки в этих селах были очень близки к своим корням. До аварии придерживались древних традиций и пользовались инвентарем, который сейчас можно увидеть разве в музеях. Представьте себе: рядом атомная электростанция - одно из последних достижений прогресса, а в нескольких километрах люди отмечают русалкину неделю. Живут в домах XIX века - с печью, старинным принадлежностями.

Рядом атомная электростанция - одно из последних достижений прогресса, а в нескольких километрах люди отмечают русалкину неделю

Многие крутили пальцем у виска, мол, зачем туда ехать - опасно. Они обошли все села зоны отчуждения. Также - компактные поселения переселенцев из зоны в Житомирской и Ровенской областях. Собрали 62 тыс. экспонатов. Сундуки, ступы, серванты ручной работы, бочки, рушники, сорочки. На одной старинной иконе Иисус изображен в шароварах и вышиванке, пострижен "под горшок". Некоторые вещи были "чистыми", другие проходили дезактивацию.

Во время экспедиций фиксировали, в которой доме что нашли. Участники пытались найти документы, чтобы отыскать владельцев и выяснить у них назначение предметов и их историю. Также записывали песни, традиции. Нереальная по объемам работа. И все началось з инициативы одного неравнодушного человека.

Автор: "UA: ПЕРВЫЙ" Этнограф Ростивлав Омеляшко с коллегой осматривают старинную полесскую хату в зоне отчуждения

Я много лет работала с чернобыльской темой, но ничего не знала о полищуках. Потому что одно дело Чернобыль и Припять, другое - села вокруг. Мы побывали в Речице. Это как параллельный мир. Там сохранились деревянные дома. Село Копачи "похоронили" в землю. Все, что от него осталось, - это детский сад, воспоминания местных и экспонаты, которые удалось собрать нашему герою.

Ростислав рассказал, что после отселения многие быстро умирали. Ностальгия и тоска по родным местам убивала их больше, чем радиация. А самопоселенцы или самоселы в зоне отчуждения живут достаточно долго. Хотя странно их называть так. Это люди, которые вернулись домой.

Но там сохраняется высокий радиационный фон.

- Есть безопасные места, где фон нормальный, а в нескольких метрах, буквально рядом - уровень загрязнения в тысячи раз превышает допустимый. Такие места называют "горячими точками".

Есть безопасные места, где фон нормальный, а в нескольких метрах - уровень загрязнения в тысячи раз превышает допустимый

В Чернобыле лаборатория годами исследует состояние воздуха, воды, почвы, растений и обнародует результаты - сколько опасных элементов в том или ином месте. На протяжении всех съемок нас сопровождали сотрудники зоны отчуждения, которые четко знали, где быть безопасно, а к каким местам лучше не подходить. Также мы, машина, техника ежедневно проходили дозиметрический контроль, а после посещения ЧАЭС и съемок под аркой мы все прошли счетчик излучения человека. Здесь есть строгие правила радиационной безопасности. Например, нельзя есть на открытом воздухе. Действует комендантский час.

Нельзя есть на открытом воздухе. Действует комендантский час

Массовая культура изображает зону отчуждения как место сталкеров и мутантов. В этом стереотипе есть рациональное зерно?

- Зоолог даст исчерпывающий ответ, живут ли в зоне трехглавые собаки и шестилапые мыши. Мы даже покажем мутанта, которого ему удалось найти. Но связано ли это с радиацией?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журнал "Країна": Чем стал Чернобыль для Украины. 35 лет после аварии

Покажем и бывшего сталкера, чья жизнь с 18-летнего возраста связана с зоной отчуждения. Сейчас он ее официальный сотрудник и работает проводником. Теперь тех, кому пришло в голову нелегально проникнуть в зону, отговаривает от такой идеи. Именно из соображений безопасности.

Какие в целом мифы развенчивает проект?

- Первый касается безопасности зоны. Существует две крайности. С одной стороны, патологический страх, что как только заедешь в зону - заболеешь раком и отрастет хвост. А с другой - легкомыслие. Мол, там безопасно, хоть воду из лужи пей.

С выходом сериала HBO "Чернобыль" в зону отчуждения хлынули еще большие потоки туристов. Кому-то интересно увидеть эти места, узнать о них больше. А кто-то воспринимает это как экстремальное приключение, одевает камуфляж, берцы и готовится к встрече с мутантами. Есть люди, для которых поездка в зону, как путешествие в Диснейленд. Им очень нужно сделать селфи с дозиметром у горячей точки. К зоне следует относиться с уважением. Здесь произошла катастрофа, трагедия для тысяч людей.

Работает храм, гостиница, магазины, ездят машины, светится в окнах

Второй миф - о жизни в этих местах. Полагают, что там пустота и очень удивляются, когда узнают, что в Чернобыле работает храм, гостиница, магазины, ездят машины, затемно - светится в окнах, потому что здесь работает много людей.

Возможно, проект заставит задуматься о нашем отношении к природе. Зона отчуждения доказала, что человек для диких животных страшнее радиации. Потому что он вытеснил фауну с ее природной среды. Говорят, зона стала похожа на средневековую Европу. Вместо заводов - леса и богатая фауна: лоси, косули, лисы, лошади Пржевальского, волки, рыси. С 2016 года на ее территории официально создали природный заповедник. Возможно, зону отчуждения через несколько десятилетий стоит переименовать в зону возрождения.

Зону отчуждения через несколько десятилетий стоит переименовать в зону возрождения

Это место трагедии, но оно имеет потенциал. Прежде всего научный, ведь это уникальное место для исследований биологов, физиков, радиоэкологов, социальных антропологов, историков. Ученые со всего мира перенимают опыт украинцев.

Вам удалось попасть на 4-й энергоблок. Какие были ощущения?

- Мы были под "аркой" - новым безопасным конфайнментом. Меня не покидала мысль, что где-то еще здесь тело Валерия Ходемчука (старший оператор главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока реакторного цеха Чернобыльской АЭС, - ред.). Это единственный человек, чьи останки не нашли во время ликвидации.

Снимали работу одного из героев проекта - инженера, который работает над тем, чтобы четвёртый энергоблок стал максимально безопасным. Он из династии энергетиков ЧАЭС.

Что говорят ученые - когда там может восстановиться полноценная жизнь?

- Даже если найти способ сделать зону отчуждения абсолютно безопасной, много ли людей приедет туда жить? Ведь в целом деревни в Украине массово пустеют и вымирают. Молодежь едет в города.

Существует мнение, что это должен быть естественный заповедник, место памяти и науки. Думаю, так оно и будет при нашей жизни.

В ночь на 26 апреля 1986 года рабочие Чернобыльской атомной электростанции провели утвержденный руководством эксперимент с остановки четвертого энергоблока. Изучали возможности работы в случае потери питания. Вместо снижения, мощность реактора возросла. Противоаварийные меры не сработали. Прогремело два взрыва, которые разрушили атомный реактор и часть помещения станции. Под завалами погиб старший оператор 35-летний Валерий Ходемчук. Прибыли пожарные из города Припять, что в двух километрах. Спасатели работали без средств защиты от радиации. Для ликвидации последствий аварии привлекли полк гражданской обороны Киевского военного округа. Его бойцы имели дозиметры и первыми заговорили о высоком уровне радиации вокруг объекта. Первое официальное сообщение об аварии прозвучало для жителей Припяти по радио через 36 часов после взрыва - в полдень 27 апреля. Объявили о временной эвакуации. До 16:30 вывезли 44,5 тыс. человек. Впервые коротко сообщили об аварии на ЧАЭС на телевидении вечером 28 апреля. Только 2 мая издали приказ об эвакуации из 30-километровой зоны вокруг станции. Ликвидацией последствий аварии занималось около 600 тыс. человек. Значительные дозы радиации получили 8,5 млн жителей Украины, Беларуси и России. От этого около 500 тыс. человек умерли в течение нескольких лет. Радиоактивные вещества зафиксировали на большинстве территории Европы. Работу ЧАЭС остановили 15 декабря 2000 года. Для изоляции разрушенного энергоблока в 1986-м построили объект "Укрытие". В 2016 году поверх него установили новое защитное сооружение, рассчитанное на 100 лет.