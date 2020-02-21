"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине

Вечером 20 февраля эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, несмотря на протесты местных жителей, поселили в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.
Видео одной из эвакуированных украинок, Александры Волковой, об условиях, в которых люди будут отбывать карантин, обнародовало hromadske.
Женщина опубликовала в Stories в Instagrаm видео из комнаты, в которой ее поселили. На нем видны старые кровати и другая мебель, а также дверь, в которой даже нет замка, зато есть ключ. Также она жалуется на то, что душ ударил ее током.
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Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині — українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.— hromadske (@HromadskeUA) February 21, 2020
Обережно, лайка pic.twitter.com/PAORDEJgwM
Вечером 20 февраля автобусы с украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине. В сопровождении силовиков в санаторий Нацгвардии заехали 7 автобусов.
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