Автобусы с украинцами заехали в санаторий "Новые Санжары"

Эвакуированные смогли попасть в санаторий. Фото: "Цензор.нет"

Автобусы с украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине.

В сопровождении силовиков в санаторий Нацгвардии заехали 7 автобусов, сообщает "Радио Свобода".

У одного из автобусов повреждено стекло. Неизвестно, не произошло ли это раньше.

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Некоторые люди, которые были в автобусе улыбались тем, кто был на улице и махали флажками Украины.

После того, как автобусы заехали на территорию санатория, правоохранители закрыли ворота.

Утром 20 февраля самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми почти 2 часа кружил над Харьковской областью. Затем развернулся на Киев. Приземлился в "Борисполе" - там его дозаправили. В это время МВД сообщило, что самолет возвращается в Харьков. Оттуда эвакуированных доставят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине. Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.