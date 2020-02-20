Автобусы с украинцами заехали в санаторий "Новые Санжары"

Автобусы с украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине.
В сопровождении силовиков в санаторий Нацгвардии заехали 7 автобусов, сообщает "Радио Свобода".
У одного из автобусов повреждено стекло. Неизвестно, не произошло ли это раньше.
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Некоторые люди, которые были в автобусе улыбались тем, кто был на улице и махали флажками Украины.
После того, как автобусы заехали на территорию санатория, правоохранители закрыли ворота.
Утром 20 февраля самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми почти 2 часа кружил над Харьковской областью. Затем развернулся на Киев. Приземлился в "Борисполе" - там его дозаправили. В это время МВД сообщило, что самолет возвращается в Харьков. Оттуда эвакуированных доставят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине.
Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.
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