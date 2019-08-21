Это капитуляция Запада перед Кремлем: чем грозит возвращение России в G8

G8: чем грозит возвращение России Фото: 24

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россию следует вернуть в международный клуб "Большая восьмерка". Заявил об этом в Вашингтоне во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Россию действительно намерены вернуть в Большую Восьмерку, чтобы задобрить. Но не могут это сделать без условий. Иначе мировое сообщество увидит их несостоятельность защищать основы международного права, - говорит говорит директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, - Трампу с Макроном нужна хотя бы маленькая подачка от Кремля, которая оправдывала бы возвращение. Это повлечет за собой дискредитацию ведущих стран мира. Точно против будет Канада и Япония, поддержит такую ​​идею Италия и Франция. Уступать Россия не планирует. Зато каждая уступка Западу будет увеличивать претензии России на мировое доминирование. После возвращение в Большую восьмерку, на очереди будет полное снятие санкций. После этого не останется никаких инструментов для сдерживания агрессии России. Это увереная капитуляция Запада перед Кремлем, чего и добивается Путин. Его обхаживают, как Гитлера в 1938 году. Поэтому простили оккупацию Чехословакии, вторжение в Польшу. Пока не начал войну против Великобритании. На войну против Путина тоже не пойдут, пока тот не захватит всю Восточную и Центральную Европу"

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"Украиной могут пренебречь. Но не грубым нарушением международного права и мирового порядка, установленного Западным миром после окончания Холодной войны. Цель глобальной гибридной войны России - уничтожить западную цивилизацию. А эпицентр этой войны в горячей фазе - Украина. Мы зафиксировали нашу войну, как внутренний конфликт. Так ее законсервировали. Надо переводить ее в статус межгосударственного конфликта. Чтобы мир признал Россию воюющей стороной и вводил санкции, как против агрессора, а не помощника повстанцам. Тогда появится необходимость создания международной антипутинской коалиции ", - считает эксперт.

К 2014 году "большая семерка" была "восьмеркой" - в международный клуб высокоразвитых стран мира входила также Россия. Однако после незаконной аннексии Крыма страны-участницы сообщества отменили подготовку к саммиту Большой восьмерки в Сочи, запланированного на июнь того же года. Вместо Сочи саммит состоялся в Брюсселе.