"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире

Российская радиоведущая Ольга Журавлева оговорилась в эфире, представляя украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Соответствующее видео обнародовали в Youtube радиостанции "Эхо Москвы".
Гордон давал комментарий российскому СМИ о ситуации на Донбассе. Сказал, в частности, что наступит время, когда "украинскую армию будут встречать на Донбассе хлебом-солью, а ЛДНР прекратят свое существование".
"Запомним это обещание. Это журналист Дмитрий Гон... Гордон у нас в эфире", - сказала ведущая.
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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
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