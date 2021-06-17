"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире

16 июня Дмитрий Гордон дал комментарий российской радиостанции "Эхо Москвы". Там и произошел словесный конфуз. Фото: скриншот с видео

Российская радиоведущая Ольга Журавлева оговорилась в эфире, представляя украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Соответствующее видео обнародовали в Youtube радиостанции "Эхо Москвы".

Гордон давал комментарий российскому СМИ о ситуации на Донбассе. Сказал, в частности, что наступит время, когда "украинскую армию будут встречать на Донбассе хлебом-солью, а ЛДНР прекратят свое существование".

"Запомним это обещание. Это журналист Дмитрий Гон... Гордон у нас в эфире", - сказала ведущая.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.