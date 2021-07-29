Эти три знака укрепят здоровье на год вперед - астролог

Избегайте купания в холодных водоемах. Есть опасность обострения цистита. Фото: pixabay.com

29 июля не допускайте конъюнктивит. Избегайте попадания грязи на слизистую глаза. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В рабочем помещении и дома организуйте постоянное движение холодного воздуха, - говорит астролог. - Вы будете плохо чувствовать себя в душной атмосфере. Продолжается аварийно опасный период. Будьте внимательны при работе с острыми предметами. Осторожнее на дорогах. Избегайте купания в холодных водоемах. Есть опасность обострения цистита. Овны, Тельцы и Козероги имеют шанс укрепить здоровье на год вперед. Плавайте, загорайте, закаляйте организм. Налегайте на персики, арбузы и чернику".

Овен

Употребляйте в пищу богатые клетчаткой продукты. Стимулируйте нормальную перистальтику кишечника. Не допускайте запоров.

Телец

Организм будет в состоянии нестабильного равновесия. Воздержитесь от экстремальных нагрузок.

Близнецы

Обостряются воспалительные процессы в почках. Затрудняется мочеиспускание. Вовремя обратитесь к врачу.

Рак

Хорошее время для плавания. Особенно если вы ищете способ борьбы с лишним весом. Бассейн подойдет как нельзя лучше.

Лев

Не стоит экспериментировать с экзотическими блюдами. Рискуете вывести из строя систему пищеварения. Не время начинать прием биологически активных добавок.

Дева

Самочувствие будет зависеть от эмоционального состояния. В этот день могут проявляться психосоматические заболевания. Старайтесь сохранять внутреннее равновесие.

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Весы

Начинать новый курс гормональных препаратов нельзя. Возможны нежелательные осложнения. Подождите несколько дней.

Скорпион

Особенно остро будут восприниматься резкие запахи. Не используйте духов. Избегайте пассивного курения. К вечеру может разболеться голова.

Стрелец

Могут возникать проблемы со сном. Не стоит использовать снотворное. Прогуляйтесь по вечерним улицам. Откажитесь от просмотра боевиков.

Козерог

Будут развиваться язвенные процессы на поверхности кожи. Старайтесь не травмировать ее. Уделите внимание личной гигиене.

Водолей

Ухудшается проходимость желчегонных протоков. Сложнее будут расщепляться жиры в организме. Удаляйте из дневного рациона блюда с большим содержанием животных жиров.

Рыбы

Повышается ломкость кровеносных сосудов. Увеличится количество больных инсультом. Следите за показателями артериального давления.

29 июля не бросайтесь из одной крайности в другую. Определитесь с желаниями. Сделанный в этот день выбор изменит жизнь.