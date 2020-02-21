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пятница, 21 февраля 2020 18:12

Эти люди уже прошли через травматический опыт - ООН осудила нападение в Новых Санжарах

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Эти люди уже прошли через травматический опыт - ООН осудила нападение в Новых Санжарах
В ООН осудили нападение. Фото: полиция

ООН осудила нападения на эвакуированных в Новых Санжарах на Полтавщине.

Организация призвала правительство принять меры безопасности для всех, кого это касалось, сообщили в представительстве ООН в Украине.

"ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация", - говорится в заявлении.

Эвакуированные уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасное возвращение в Украину, заявили в ООН.

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Там продолжают поддерживать меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку коронавируса.

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человек. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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