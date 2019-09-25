Эстония отменила долгосрочные визы для украинцев

Эстония отменила бесплатные визы для украинцев. Фото: 112

Правительство Эстонии отменило свое решение от 2010 года, которое освобождало граждан Украины от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

"На сегодняшний день около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу, сообщает Радио Свобода.

Решение вступит в силу 1 ноября.

Оно касается только национальной визы типа D на срок более 90 дней для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу в Эстонии составляет сейчас 80 евро, а с 1 января 2020 вырастет до 100 евро.

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Решение не касается граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства. Владельцам биометрических паспортов для таких поездок визы не нужны.

Ранее министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.