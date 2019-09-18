Есть угрозы: что будет после увольнения Вятровича

Кабинет министров Украины уволил Владимира Вьятровича Фото: liga.net

Кабинет министров Украины решением от 18 сентября освободил Владимира Вятровича с должности руководителя Украинского института национальной памяти.

Был назначен директором 25 марта 2014 года. В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. Автор и соавтор четырнадцати книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны.

О вероятности своего увольнения Владимир Вятрович заявил еще в июне, поскольку он критиковал лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

"С утверждения очередного политического режима в зеленых тонах, должна измениться и политика, в том числе и политика памяти. В заслугу Вятровичу и его команде за эти годы можно поставить декоммунизацию. В укор будут ставить переакцентацию украинского национально освободительного движения, акцент на популяризации ОУН УПА, отсутствие общественной консолидации по ключевым темам прошлого", - говорит историк Юрий Шаповал.

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"Институт под его руководством начал смешивать понятия исторической памяти и собственно истории. Это разные вещи, потому что память - вещь которая формируется, а история - пишется силами профессионалов. Когда сотрудники института начали писать собственные книги, это было не удачной идеей. Институт не использовал экспертный ресурс. Не привлекал должным образом ученых к совершению общественно значимых проектов. Должны были больше касаться сферы учебников. Сейчас большая угроза ресовитизации. Все зависит от того, кто после Вятровича будет заниматься этой сферой. Стоит ожидать улучшение отношений с Польшей. Для поляков его оценки и действия были неприемлемыми", - считает Шаповал.

В сети запустили флешмоб со словами благодарности Владимиру Вятровичу. Сегодня правительство уволило его с должности главы Института национальной памяти. Политики и эксперты активно вспоминают достижения Вятровича на должности. Некоторые призывает поблагодарить его лично под ИНП.