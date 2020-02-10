"Есть те, кто считает, что ментально мы ближе к России" - Дробович

Антон Дробович: Исторически и географически Украина - понятное государство для всех граждан, целостная. Фото: Тарас Подолян

Украинцы не сильно разобщены. Есть несколько проблемных точек. Россия давит на них, чтобы раскачать. Но эти вопросы остаются дискуссионными. Разногласия некритичны. Есть гораздо больше общего и большой потенциал к единству. Главное - нивелировать внешние воздействия.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Хорошо понимаем друг друга, независимо от региона. Многие европейские страны не имеют такого уровня гомогенности. Исторически и географически Украина - понятное государство для всех граждан, целостна. Русские аннексировали Крым вторглись на Донбасс, чтобы создать искусственное разделение. Это не сработало. Многие с неподконтрольных территории пересекают линию разграничения. Поддерживают связи с Украиной даже в оккупации", - объясняет Антон Дробович.

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Однако, по его словам, до сих пор нет единого ответа на некоторые вопросы.

"Например, что важнее: когда государство само заботится о всех граждан или поддерживает личную инициативность? Есть разногласия по поводу того, как развиваться в глобальной перспективе. Большинство отстаивает евроатлантический путь. Есть и те, кто считает, что ментально мы ближе к России". - добавляет председатель УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.