Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война

Михаил Басараб Киев должен окончательно признать факт нападения, оккупации и аннексии. Затем должны действовать в рамках международного права. Требовать возмещения убытков от россиян. фото: Gazeta.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель поехала в российскую столицу на переговоры с Путиным. Это - плохой знак. Встреча состоялась на территории Путина. Это символическое событие свидетельствует, что Меркель фактически признала его первенство в решении конфликтных вопросов между РФ и Западом.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Михаил Басараб.

- Руководительница Германии передала Кремлю инициативу. Проявила слабость своей позиции. Стоило встречаться или в Германии, или хотя бы на нейтральной территории.

Если анализировать не форму, а содержание переговоров, они были отрицательными для Украины. Меркель и Путин обсуждали внутриукраинские вопросы без представителей нашего государства. Например, изменения в Конституцию, внесение туда пункта об особом статусе Донбасса. Ситуация складывается не лучшим образом для нас. В том числе это следствие политики Владимира Зеленского. Он принимает российскую повестку дня.

Путин вновь говорит, что должны закрепить особый статус Донбасса в Конституции. Зачем ему это надо?

- У России есть четкий план окончания войны на Донбассе, которую они называют внутриукраинским гражданским конфликтом. Хотя все прекрасно понимают, что Кремль напал на Украине, аннексировал Крым и оккупировал Донбасс. Путин разграничивает эти два вопроса. Именно поэтому на международных переговорах очень редко речь идет о Крыме. Путин не желает его обсуждать. А по Донбассу хочет навязать международной общественности, что там местные шахтеры воюют против украинских Вооруженных сил. Пассивная позиция Запада позволила Кремлю это сделать. Распространяет мнение, что прекращение войны на Востоке зависит только от каких-то решений украинской власти, а именно введение особого статуса для оккупированных регионов.

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Чем это грозит Украине?

- В предыдущие годы нам удавалось избегать принятия этих разрушительных решений. Сейчас президент Зеленский может их реализовать. В таком случае Россия просто выведет себя за скобки войны в Донбассе. Мы сами собственноручно подтвердим кремлевскую ложь про гражданский конфликт.

Однако уверен, гражданское общество помешает реализации этого плана. То, что предлагает Кремль, - неприемлемо для нашего государства, угрожает украинскому суверенитету. Если Владимир Зеленский реально захочет закрепить особый статус Донбасса в Конституции, может начаться настоящая гражданская война. Ведь большинство общества не согласятся с этим.

Стороны апеллируют к Минских договоренностей, говоря о прекращении войны в Донбассе. Они безальтернативные?

- Минские договоренности не являются обязательными к исполнению. Они - не международный договор, хотя россияне пытаются представить все так, будто Минску действительно нет альтернативы. Однако это - не путь к миру. Минские договоренности не помогут разрешить конфликт между Украиной и Россией. Противоречат его природе. Фиксируют факт так называемой гражданской войны.

Что может стать альтернативой Минским соглашениям?

- Стратегический совет "Руху опору капитуляції" предложил Украинскую доктрину безопасности и мира. Там есть алгоритм прекращения войны, который бы отвечал украинским национальным интересам и международному праву. Если есть внешняя агрессия РФ, Минские договоренности не годятся. Киев должен окончательно признать факт нападения, оккупации и аннексии. Затем должны действовать в рамках международного права. Требовать возмещения убытков от россиян.

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Канцлер Германии говорит, что Берлин и дальше будет поддерживать "Северный поток-2", несмотря на санкции. Почему? Это поможет достроить газопровод?

- В газовом вопросе Германия руководствуется исключительно деловым подходом. Рассматривает проект "Северный поток-2" как возможность получить дополнительные доходы для немецкого бизнеса в энергетической сфере. Однако этот газопровод был изначально политическим проектом. Для РФ газ - составляющая большой политики. "Северный поток-2" ослабляет Европу, противоречит энергетической политике ЕС. Он разделяет страны НАТО и Европейского союза на две группы: тех, кто способствует строительству и тех, кто от него может пострадать. Газопровод усилит влияние Кремля на Европу. Это даст дополнительные рычаги Путину влиять на европейскую политику. Германия пытается не замечать этого очевидного факта.

Насколько американские санкции могут задержать строительство?

- Они создали проблемы для этого проекта. Международные подрядчики под угрозой санкции отказываются ложить трубу на морское дно. Украина и другие союзники США в Европе должны сделать все, чтобы построение "Северного потока-2" означало огромные потери для России и ее партнеров.

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приехала в Москву и встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры начались с личной беседы и продолжились с участием делегаций двух стран. Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, Иране и Украине. Германия продолжит работу, чтобы на следующем саммите "нормандской четверки" достичь большего прогресса, заявила канцлер Германии на пресс-конференции после встречи. Путин говорил про "Северный поток-2". Считает, что Россия достроит его собственными силами в первом квартале 2021 года. Меркель назвала этот проект "в первую очередь экономическим и правильным". Настаивала, что его строительство надо довести до конца, и Германия продолжит поддерживать "Северный поток-2" несмотря на американские санкции.