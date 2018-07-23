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понедельник, 23 июля 2018 20:43

"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине

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&quot;Если в мире есть правда, то она - здесь&quot; - Айдер Муждабаев об Украине
Айдер Муждабаев: Понимание того, что происходит в мире, в Украине значительно яснее, чем в других странах. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Украина лучше, чем США и любая страна Европы. С каждым днем я все больше понимаю: если в мире есть правда, то она - здесь. И это не высокие слова, а сравнение с тем, что думают и говорят на Западе.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Айдер Муждабаев.

"В Украине много честных людей со здравым смыслом. Понимание того, что происходит в мире, здесь значительно яснее, чем в других странах. Может, это и не наша заслуга. Так случилось, что мы один на один с Россией. Западные партнеры не знают , какую тактику и стратегию выбрать. Хотят дружить с Москвой. Мол, если русского медведя кормить и гладить, он будет хороший. Этой ошибке уже 500 лет ", - говорит он.

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Украина укрепляется, с тех пор началась война, считает журналист.

"Помним, какой была армия. Существовала угроза потерять чуть ли не всю страну. То, что этого не произошло, - заслуга людей, которые воевали и помогали им. Однако мы не очень сильны. Не надо думать, что у нас самая мощная в Европе армия. это сложно проверить. Мы - в ситуации, когда выбора нет. Надо сопротивляться или сдаться и исчезнуть. Это не преувеличение. Если кто-то говорит, что есть варианты - это популисты, манипуляторы или российские шпионы ", - объясняет Айдер Муждабаев.

По его мнению, Украина стала сильнее, так как часть старой элиты ушла.

"На разные должности пришли новые люди. Все говорят, что этого мало. Но раньше вообще был путь в никуда. Сейчас появилась надежда. Хотя и теперь уровень коррупции неприемлем", - добавляет журналист.

Полное интервью с Айдером Муждабаев читайте в журнале "Країна" от 26 июля.

Автор: Ангелина КОВАНДА/видео: Назарий МАЗЫЛЮК
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