"Если капитулирует перед Путиным, может сразу ехать в Ростов" - политолог про Зеленского

Александр Кочетков: Коломойский говорит о необходимости возвращаться ближе к России. Это означает, что такие мысли звучат в Офисе президента. Фото: Тарас Подолян

В интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора налаживать отношения с Россией. Он так шантажирует США.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Там ведут расследование по отмыванию им денег. Коломойский обеспокоен. Требует решения проблем страны и его лично. Иначе Украина откатится к России и у США и НАТО будут проблемы. Мол, российские танки станут на границе с Польшей.

Коломойский сделал это заявление не только потому, что ему выгодно покупать электроэнергию в РФ. Он угадывает дальнейшие события. Говорит о необходимости возвращаться ближе к России. Это означает, что такие мысли звучат в Офисе президента", - считает эксперт.

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Зеленский как актер, хорошо чувствует реакцию зала, отмечает он.

"Разумеется, если открыто капитулирует перед Путиным, может сразу ехать в Ростов. Он этого не хочет. Продумывает запасные планы, которые предусматривают замораживание конфликта и восстановление Донбасса", - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.