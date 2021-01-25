Если дадим воду в Крым, может попрощаться с ним навсегда - историк

Сергей Громенко: Кремль будет держаться за Крым зубами до последнего. Фото предоставлено Сергеем Громенко

Сегодняшняя власть для возвращения Крыма делает даже меньше, чем для реинтеграции Донбасса.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.

"Не утверждаю, что предшественники были лучше. Но по крайней мере была уверенность, что они не пойдут на фактическое признание полуострова русским. Не уверен, что Зеленский и его команда не выбросят какой-то трюк, которым воспользуется РФ. Шмыгаль говорил о возобновлении поставок воды в Крым. Если сделаем это, можем навсегда попрощаться с полуостровом", - объясняет эксперт.

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По его словам, Крым является стержнем мифа России о стране с великим прошлым и будущим.

"Без него - это далекая, заброшенная северная окраина. С полуостровом - один шаг от Константинополя и наследия античности. Поэтому Кремль будет держаться за Крым зубами до последнего. Пока не произойдет коллапс государства", - добавляет историк.

Полное интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.

Зеленский к Новому году и Рождеству выступил с видеообращением к жителям полуострова: "Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно. Я верю, что мы все равно будем вместе, потому что Крым это Украина".