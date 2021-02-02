Еще одно водохранилище в Крыму на грани обмеления

Водохранилище в Крыму обмелело. Фото: Укринформ

Запасы воды в местном Баланоском водохранилище катастрофически уменьшаются.

Так называемая местная власть аннексированного Крыма решила расконсервировать две скважины в Белогорском районе из-за острого дефицита воды, заявил глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

Так, в поселках Зуя и Крымская Роза, что в Белогорском районе Крыма, местное население решили подключить к водоснабжению с расконсервированных скважин. В противном случае, по словам Баженова, ситуация в этих населенных пунктах стала бы "хуже, чем в Симферополе".

Чиновник заявил, что вода в одной из этих скважин имеет "незначительное превышение норм жесткости". К решению комплексного строительства водовода из Белогорского и Тайганского водохранилищ, оккупационная власть Крыма будет продолжать подвозить крымчанам воду.

В то же время глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов рассказал, что дефицит воды на полуострове продолжается, а все источники, в том числе скважины, "просели".

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Ранее эксперт заявил, что если возобновим поставки воды в Крым, то можем навсегда попрощаться с полуостровом.