Еще одна страна ужесточает правила въезда для украинцев

Въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации. Фото: pixabay.com

Вслед за Польшей в Чехии приняли решение ужесточить правила въезда на территорию страны. В том числе для украинских туристов.

С 27 декабря для пересечения границы даже Covid-вакцинированным гражданам необходимо будет делать тест, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде предъявить отрицательный результат ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Въезд на территорию Чехии без теста разрешен тем, кто получил три прививки против коронавируса. А также привитым двумя дозами вакцины от коронавируса детям в возрасте от 12 до 18 лет. Для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, новые условия въезда в страну начнут действовать с 3 января.

Въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, получившим полный курс прививок вакцинами Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или Janssen.

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Грузия упростила для украинцев условия пребывания в стране. Иностранным гражданам, которые прибывают в страну, для подтверждения безопасного Covid-статуса отныне достаточно предоставить соответствующие документы, выданные в стране проживания.