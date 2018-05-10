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четверг, 10 мая 2018 22:41

Еще одна страна хочет запретить "георгиевскую ленту"

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Еще одна страна хочет запретить &quot;георгиевскую ленту&quot;
Соответствующий законопроект внесли в Литве. Фото: qha.com.ua

9 мая депутаты от партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" внесли в Сейм предложение о запрете использования "георгиевской ленты" на массовых мероприятиях.

Если инициатива будет одобрена, использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий, или её ношение станет административным правонарушением, сообщает "Делфи".

Депутат Аудронюс Ажубалис говорит, что предложение было внесено с учетом новых геополитических реалий, вызовов для национальной безопасности, а также для того, чтобы "защитить такие важные принципы и ценности, как суверенитет, свобода и демократическая система".

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"Литве нечего праздновать, потому что конец этой войны принес Литве 50 лет советской оккупации, боль и депортации. А нынешнее российское руководство отрицает и не соглашается осудить преступления сталинских репрессий и тоталитарного режима", - говорит Ажубалис.

15 июня 2017-го вступил в силу закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты наказывают штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 грн) с конфискацией ленты.

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