Еще одна область покинула красную зону карантина

Одесская область вышла из красной зоны. Фото: Facebook

С 25 апреля Одесская область выйдет из красной зоны карантина.

На территории региона будет установлено желтый уровень эпидемиологической опасности. Об этом сообщил министр КМУ Олег Немчинов.

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По его словам, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вывела Одесскую область из красной зоны.

"По результатам заседания решили применить на территории области ограничительные мероприятия, предусмотренные для желтой зоны", - сообщил Немчинов.

12711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.