Еще один регион Украины попал в красную зону карантина

Жесткий карантин начнет действовать в области с 00 часов 00 минут 3 марта 2021. Фото: pixabay

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собиралась на внеочередное заседание.

На собрании решили ввести красную карантинную зону на Житомирщине, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Жесткий карантин начнет действовать в области с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 года.

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"На территории Житомирской области применят ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для красного уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.

Кабмин вернул адаптивный карантин. 27 февраля почти вся Украина находится в желтой зоне. Ивано-Франковская и Черновицкая области - в красной. Карантин в Украине продлили до 30 апреля. В зависимости от ситуации, в областях будут вводить также красную, оранжевую и зеленую зону карантина.