Еще один город усиливает карантин: новые ограничения

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 324
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 162
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 531
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1035
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 603
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 522
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 837
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
6
5
4
9
7
Русалочка и Аладдин: малыши-основатели Киева поразили костюмами
Русалочка и Аладдин: малыши-основатели Киева поразили костюмами
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Видео
Все видео
У украинской границы заметили российские вертолеты
У украинской границы заметили российские вертолеты
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Интервью
1/5
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 126
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 954
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 765
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 288
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 306
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 13:48

Еще один город усиливает карантин: новые ограничения

  Комментировать
Еще один город усиливает карантин: новые ограничения
Закрывают спортзалы и непродовольственные рынки. Фото: pixabay.com

В Запорожье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили с 3 апреля усилить карантин.

Сколько продлятся ограничения - пока неизвестно, заявил городской голова Владимир Буряк в Facebook. Он отметил, что больницы в городе заполнены на 82%, за минувшие сутки обнаружили 455 новых Covid-больных и 11 летальных исходов.

С завтрашнего дня запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий. Спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей. Работать будут только продовольственные рынки. Принимать посетителей смогут только те магазины, в которых 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, горючим, средствами гигиены, бытовой химией и тому подобное.

Кафе и ресторанам разрешат обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 с соблюдением всех карантинных норм; в субботу и воскресенье можно работать только на вынос или с доставкой. Продолжат работать почтовые отделения, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Полтавской области частично ужесточат карантинные ограничения

Даже если заболеваемость в стране спадет в ближайшие недели, до конца полугодия через коронавирус умрет больше украинцев, чем за весь 2020-й. Прогнозируют, что с середины апреля количество умерших продолжит расти.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еще один город усиливает карантин: новые ограничения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Умер украинский композитор

Впервые спутник облетел Месяц

В море вышел самый большой лайнер в мире

Папа Римский умер за 7 минут до вечерней молитвы

Писателя выпустили из психиатрической больницы

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 24509
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10818
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 8559
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 6048
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 4986
Общество
"Вода спустилась на первый этаж" - на Закарпатье затопило жилые дома
"Вода спустилась на первый этаж" - на Закарпатье затопило жилые дома Просмотров: 126
У украинской границы заметили российские вертолеты
У украинской границы заметили российские вертолеты
 Просмотров: 459
Русалочка и Аладдин: малыши-основатели Киева поразили костюмами
Русалочка и Аладдин: малыши-основатели Киева поразили костюмами
6
 Просмотров: 342
В Карпатах выпало 15 см снега
В Карпатах выпало 15 см снега Просмотров: 171
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
10
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
5
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
4
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
2
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
1
Черный алмаз, 3 квартиры и €1,5 млн. Аваков показал декларацию
Голосов: 55805
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть