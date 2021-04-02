Еще один город усиливает карантин: новые ограничения

Закрывают спортзалы и непродовольственные рынки. Фото: pixabay.com

В Запорожье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили с 3 апреля усилить карантин.

Сколько продлятся ограничения - пока неизвестно, заявил городской голова Владимир Буряк в Facebook. Он отметил, что больницы в городе заполнены на 82%, за минувшие сутки обнаружили 455 новых Covid-больных и 11 летальных исходов.

С завтрашнего дня запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий. Спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей. Работать будут только продовольственные рынки. Принимать посетителей смогут только те магазины, в которых 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, горючим, средствами гигиены, бытовой химией и тому подобное.

Кафе и ресторанам разрешат обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6:00 до 20:00 с соблюдением всех карантинных норм; в субботу и воскресенье можно работать только на вынос или с доставкой. Продолжат работать почтовые отделения, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи.

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Даже если заболеваемость в стране спадет в ближайшие недели, до конца полугодия через коронавирус умрет больше украинцев, чем за весь 2020-й. Прогнозируют, что с середины апреля количество умерших продолжит расти.