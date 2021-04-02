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пятница, 02 апреля 2021 10:58

В Полтавской области частично ужесточат карантинные ограничения

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В Полтавской области частично ужесточат карантинные ограничения
Спортзалы и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Фото: pixabay.com

С 3 апреля в Полтавской области на 2 недели избирательно ужесточат карантинные ограничения. Локдаун введут в Полтавской, Горишнеплавненской, Миргородской, Лубенской и Гадячской городских территориальных общинах.

Там зафиксировали резкий прирост количества больных Covid-19, сообщает облгосадминистрация.

На время карантина запретят: прием посетителей в заведениях развлекательной индустрии, проведение массовых мероприятий, работу ТРЦ, непродовольственных рынков, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и буфетов, кроме адресной доставки. С 22:00 до 6:00 под запретом работа кафе в гостиницах. Спортзалы и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Школьники и студенты пойдут на дистанционное обучение. Исключение составят воспитанники детсадов, учащиеся начальных классов спецшкол, учебно-реабилитационных центров, студенты и интерны 6 курса-медики, которых привлекли к борьбе с коронавирусом.

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29 марта в Черниговской области и в Хмельницком усилили карантинные ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Там ввели ограничения красной зоны.

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