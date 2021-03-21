Еще один город объявил жесткий карантин

В Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин. Фото: pexels.com

В Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин.

"Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне. Поэтому мы провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, где присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантинные ограничения в рамках оранжевой зоны, которые вступают в силу с 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно", - сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook.

Запретят работу учреждений культуры, торгово-развлекательных центров. Запретили массовые мероприятия. Разрешат только работу продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. Запретили проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос. Парикмахерские, салоны красоты - по предварительной записи. Работать будут детские сады, а школы после каникул перейдут на дистанционное обучение.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес просят максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%.

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Рынки смогут работать до 29 марта. Но могут закрыть, если обнаружат нарушения карантина.

Ограничения касаются только города Николаева. В случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения.

С 21 марта в Киевской области усиливают карантин. "Сегодня было собрано внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона", - сказал на брифинге председатель Киевской ОГА Василий Володин