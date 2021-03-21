Еще один город объявил жесткий карантин

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 639
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 846
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
8 Просмотров: 2025
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 873
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 513
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1098
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 756
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1008
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
5
6
6
4
7
Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше
Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше
Украинка шокировала ценами на медицинские услуги в Швейцарии
Украинка шокировала ценами на медицинские услуги в Швейцарии
Украинка назвала самые популярные вакансии после карантина
Украинка назвала самые популярные вакансии после карантина
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Видео
Все видео
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
Протест под ОП: назвали имя задержанного, ему грозит 7 лет
Протест под ОП: назвали имя задержанного, ему грозит 7 лет
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4 Просмотров: 882
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 441
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 756
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 216
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1098
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 36
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
воскресенье, 21 марта 2021 18:00

Еще один город объявил жесткий карантин

  Комментировать
Еще один город объявил жесткий карантин
В Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин. Фото: pexels.com

В Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин.

"Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне. Поэтому мы провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, где присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантинные ограничения в рамках оранжевой зоны, которые вступают в силу с 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно", - сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook.

Запретят работу учреждений культуры, торгово-развлекательных центров. Запретили массовые мероприятия. Разрешат только работу продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. Запретили проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос. Парикмахерские, салоны красоты - по предварительной записи. Работать будут детские сады, а школы после каникул перейдут на дистанционное обучение.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу. Частный бизнес просят максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется" - как львовяне готовились к карантину

Рынки смогут работать до 29 марта. Но могут закрыть, если обнаружат нарушения карантина.

Ограничения касаются только города Николаева. В случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения.

С 21 марта в Киевской области усиливают карантин. "Сегодня было собрано внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона", - сказал на брифинге председатель Киевской ОГА Василий Володин

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еще один город объявил жесткий карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
марта

В огне погибли 16 человек

Умерла легенда украинской социологии

Запатентовали новый музыкальный инструмент

Самое читаемое
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 21051
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 15148
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 7569
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 5112
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 4149
Общество
Вакцинация от ковида, барби Украины и протесты в Мьянме - неделя в фото
Вакцинация от ковида, барби Украины и протесты в Мьянме - неделя в фото
12
 Просмотров: 207
Какие новинки будут в военных учениях "Си Бриз - 2021"
Какие новинки будут в военных учениях "Си Бриз - 2021" Просмотров: 135
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
 4 Просмотров: 648
В Ивано-Франковске заканчиваются места для захоронения людей
В Ивано-Франковске заканчиваются места для захоронения людей Просмотров: 576
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
10
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
8
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
5
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
4
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Голосов: 55653
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть