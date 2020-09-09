Еще один город красной зоны будет судиться с Кабмином

Черновцы будут судиться с правительством. Фото: Pixabay

Иск в суд на решение об отнесении Черновцов до красной зоны эпидемической опасности подает городской совет.

Так хотят поддержать людей, страдающих из-за карантина, об этом во время пикета под стенами областной госадминистрации сообщил и. о. городского головы Черновиц Василий Продан.

"Для нас очень важно сегодня сплотиться и вместе отстаивать наших директоров школ и руководителей садов от давления центральной власти или полиции. Четко понимаем, что те же Тернополь и Ивано-Франковск также находятся в красной зоне. Но в Тернополе уже дети ходят в школы и садики, а в Ивано-Франковске идут с 14 сентября. Поэтому мы как городской совет так же подаем иск в суд относительно решения Кабинета министров об отнесении нас к красной зоне. Мы присоединяемся к искам Тернополя и Ивано-Франковска", - сказал Продан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начали действовать обновленные карантинные зоны

Пикетчики встретили это сообщение громкими аплодисментами. Также руководитель города сообщил, что созовет в ближайшее время сессию горсовета, где снова примут решение о работе учебных заведений.

"Обязательно на сессии Черновицкого городского совета, который, я думаю, состоится в пятницу, будем принимать решение еще раз о том, чтобы все школы и садики заработали. Сейчас собираю согласительный совет", - добавил Продан.

В Минздраве не исключают возможности введения красной зоны по всей Украине. Это возможно при ухудшении эпидситуации. В Офисе президента связывают нарушение карантина в регионах красной зоны с приближением местных выборов.