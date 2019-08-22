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четверг, 22 августа 2019 16:48

Еще один актер попал в список невъездных в Украину: кто и почему

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Еще один актер попал в список невъездных в Украину: кто и почему
Милошу Биковичу запретили въезд в Украину. Фото: https://globalsib.com

Российско-сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд в Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Мне запрещен въезд в Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации."Угроза национальной безопасности", ребята, вы - чемпионы", - написал Бикович.

В интервью СМИ Бикович заявил, что ему не объяснили причин запрета въезда на территорию Украины.

Отметим, что весной 2018 актер участвовал в съемках на территории аннексированного Крыма. Это и могло стать причиной запрета на въезд в Украину.

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В начале августа въезд в Украину также запретили российскому певцу Егору Криду.

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22
августа

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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