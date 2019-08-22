Еще один актер попал в список невъездных в Украину: кто и почему

Милошу Биковичу запретили въезд в Украину. Фото: https://globalsib.com

Российско-сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд в Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Мне запрещен въезд в Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации."Угроза национальной безопасности", ребята, вы - чемпионы", - написал Бикович.

В интервью СМИ Бикович заявил, что ему не объяснили причин запрета въезда на территорию Украины.

Отметим, что весной 2018 актер участвовал в съемках на территории аннексированного Крыма. Это и могло стать причиной запрета на въезд в Украину.

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В начале августа въезд в Украину также запретили российскому певцу Егору Криду.