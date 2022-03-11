Еще минус один: после войны в Сирии российского подполковника "приземлили" в Украине навсегда

Украинские военные сбили тяжелый виновник Су-30СМ, которым руководил российский оккупант, подполковник 44-летний Алексей Хасанов.

Летчик являлся участником операции в Сирии, заместителем командира 31 ИАП. С 2019 года служил в Калининградской области. Занимал должность заместителя командира полка.

Путин отметил подвиг Хасанова после ликвидации в Украине Орденом мужества посмертно.

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"Заместителя командира 31ИАП подполковника Хасанова Алексея Назурлаевича приземлили бандеровцы навсегда!" – сообщает Правда Геращенко.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович пригрозил оккупантам. Он сказал, что до удара по роддому Мариуполя это были еще цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война. Такому обращению предшествовал страшный авиаудар по роддому в Мариуполе. В результате удара пострадали 17 человек. Среди них роженицы и персонал.