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понедельник, 29 марта 2021 11:09

Еще 2 региона ужесточили карантин: новые ограничения

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29 марта в Черниговской области и в Хмельницком усилили карантинные ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Сейчас эти регионы находятся в оранжевой зоне, но ввели ограничения красной. В Черниговской области запретили осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок. Поезда не будут останавливаться на территории региона. В Хмельницком ограничения на работу общественного транспорта не вводили. Ученики 5-11 классов общеобразовательных учебных заведений города переходят на дистанционную форму обучения, а ученики 1-4 классов будут учиться очно.

В Хмельницком запрещены: прием посетителей в заведениях развлекательной индустрии, в том числе расположенных в ТРЦ; работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и буфетов после 22:00 и до 7:00, кроме адресной доставки и работы на вынос; работа кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме.

 

В Черниговской области начали действовать ограничения красной зоны карантина, там запретили:

- прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;

- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

- деятельность непродовольственных рынков;

- посещение учебных заведений, кроме дошкольных учреждений и младших классов.

 

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За последние сутки в Украине обнаружили 8346 новых больных коронавирусом. Из них детей - 344, медработников - 140. В общем коронавирус подхватили 1 652 409 украинцев. Умерли 32 132 пациента, в том числе 178 за последние сутки. Выздоровели 1 303 500 человек, за последние сутки - 2875.

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