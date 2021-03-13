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суббота, 13 марта 2021 13:40

ЕС, США, Китай, Россия - кого украинцы считают стабилизирующей мировой силой

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ЕС, США, Китай, Россия - кого украинцы считают стабилизирующей мировой силой
Євросоюз назвали головною стабілізаційною силою. Фото: Delo.ua

ЕС оказался на первом месте среди глобальных сил, роль которых украинцы оценивают как стабилизирующую.

Об этом свидетельствуют результаты всемирного опроса, проведенного Международной ассоциацией GALLUP в конце 2020 года, сообщает Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Роль Евросоюза стабилизирующей назвали 50% украинцев. Дестабилизирующим считается 25%, и столько же - не определились с мнением. Стабилизирующей роль Штатов считают 39%, тогда как дестабилизирующим - 36%. Еще 25% не определились с ответом. О Китае говорят 35% против 29% соответственно, и 36% - не определились.

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Первенство как дестабилизирующая сила получила Россия - так считают 71% украинских респондентов. Стабилизирующей ее роль считают 12%, 17% - не определились.

Кроме Украины, РФ дестабилизирующим силой чаще всего называли в Финляндии - 87%, Грузии - 78%, Южной Корее - 75%, Иордании -72% и Испании - 70%. А стабилизирующей в Кыргызстане, Вьетнаме, Казахстане, Сербии и на Филиппинах.

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, которой объявили Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИК".

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