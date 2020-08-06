Ермак сообщил о масштабном обмене пленными

Данный обмен должен стать вторым в этом году. Фото: Reuters

Украина готовится к обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Обмен планируется провести при посредничестве ОБСЕ. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии агентству Reuters в четверг, 6 августа.

Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек.

Даты проведения обмена глава ОП не сообщил.

"Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение недели. Этот обмен должен стать вторым в этом году", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине создадут комиссию по поиску пропавших без вести и пленных на Донбассе

Ермак отметил, что с пророссийскими сепаратистами уже согласовали три новых участка для разведения войск.

"Сегодня мы близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пять новых участков", - добавил он.

В гуманитарной подгруппе ТКГ Украина подняла вопрос об экстренном обмене одного из пленных в ДНР - Валерия Матюшенко. Украинец находится в плену у боевиков ДНР на 32-й зоне.