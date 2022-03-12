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суббота, 12 марта 2022 02:39

Эпоха выживания: россияне массово теряют работу из-за санкций

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Эпоха выживания: россияне массово теряют работу из-за санкций
Число безработных может увеличиться до 9 млн. Фото: pixabay.com

Россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест в результате санкций, введенных в связи с агрессией России.

После выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян, пишут в Центре противодействия дезинформации.

"Всего по состоянию на 11 марта об уходе из страны либо частичная, либо временная остановка операций сообщили более 330 иностранных компаний", - говорится в сообщении.

В частности, сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян, корпорация PepsiCo – 20 тыс. россиян, IKEA – 15 тыс., Inditex – 9 тыс., KPMG – 4500, PWC – 3700, H&M – 3500, LVMH'' Oreal – 2200, Starbucks – 2000.

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По прогнозам экспертов количество безработных со временем будет увеличиваться. До конца года без работы останутся около 9 млн. россиян.

"Для большинства из них начинается эпоха выживания. Теперь они смогут задуматься, зачем эта война и те, кто ее начал?", - отмечают в ведомстве.

За прошедшие сутки ряд компаний еще больше расширили цифровые санкции против РФ. Каждый день они одна за другой блокируют РФ и прекращают свою работу на ее территории. Россию ждет дефолт.

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