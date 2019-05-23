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четверг, 23 мая 2019 16:37

Епифаний созывает синод

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Епифаний созывает синод
Синод состоится под председательством митрополита Епифания. Фото: ТСН

В пятницу, 24 мая, состоится синод Православной церкви Украины.

Созывает синод предстоятель единой Православной церкви Украины Епифаний. Начнется он в десять утра в Доме митрополита на территории Софии Киевской, сообщили в пресс-службе церкви.

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После синода состоится пресс-брифинг. На него приглашают представителей СМИ, но по предварительной регистрации.

Митрополит Епифаний считает, что Киевский патриархат стал предтечей признания и получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Однако "возврата нет". Так он прокомментировал слухи о том, что патриарх Филарет хочет вернуть Киевский патриархат.

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