Епифаний - Филарету: "Возврата нет"

Епифаний ответил Филарету. Фото: Газета "День

Митрополит Епифаний считает, что Киевский Патриархат стал предтечей признания и получения Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви. Однако, "возврата нет".

Так он прокомментировал слухи о том, что Патриарх Филарет хочет вернуть Киевский Патриархат, говорится на странице митрополита в Фейсбук.

"Лично Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы Украинская Церковь стала действительно независимой, признанной среди других Поместных Православных Церквей. Среди многих иерархов и священников я также является воспитанником Киевского Патриархата. Многие архиереи и духовенство, воспитанники Святейшего Патриарха Филарета, справедливо воспринимают его своим духовным отцом и наставником. Мы все вместе объединились и создали основу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет сделал неожиданное заявление

Поэтому в дальнейшем будем вместе строить уже единую поместную Православную Церковь. Возврата нет. Потому что возврат к предыдущей структуре Киевского Патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - сказал Епифаний.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы ПЦУ признали и другие поместные православные церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неожиданный поворот: Филарет пригласил Епифания на богослужение

Каждый хочет, чтобы это произошло сразу. Но нужно еще много поработать для того, чтобы все церкви признали нашу автокефалию. Я верю, что в этом году Элладская церковь, Кипрская церковь и другие церкви присоединятся к тому акту, который совершил Вселенский патриарх и признают автокефальный статус Православной Церкви Украины", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Бывший глава Киевского патриархата Филарет считает, что КП все еще существует. Он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления КП, который бы хотел сам возглавить. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. После этого Филарет отправил приглашение предстоятелю Украинской церкви Епифанию на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макария 14 мая.