Епифаний рассказал о встрече с Зеленским

Епифаний рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским. Фото: kor.ill.in.ua

Предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал о своих впечатлениях от встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Он произвел на предстоятеля положительное впечатление, рассказал в интервью ВВС News Украина.

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"Мы обсудили наше будущее сотрудничество с украинскими властями. И вообще у меня сложилось положительное впечатление, что и в будущем государство не будет вмешиваться во внутренние дела церкви. И мы будем вместе, поддерживая друг друга, строить украинское государство. В каком будет также утверждаться и независимая поместная Украинская православная церковь", - ответил митрополит на вопрос о видении отношений с вновь избранным властью.

Добавил, что ПЦУ и в дальнейшем будет сотрудничать и поддерживать действия власти по утверждению мира в стране. А также развитие государства как европейского, независимого и демократического.

Патриарх Филарет должен был руководить Православной церковью Украины на территории Украины. Такова была договоренность с архиереями, заявил почетный патриарх ПЦУ, ранее - патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью журналу "Країна". "Договоренность была такова: я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры на предстоятеля для получения томоса, но остаюсь патриархом для Украины, - сказал Филарет. - А выбранный предстоятель будет представлять украинскую церковь снаружи - перед Вселенским патриархом и другими патриархами. Сейчас эта договоренность уже не выполняется.