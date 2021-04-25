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воскресенье, 25 апреля 2021 10:42

Епифаний рассказал, как будут работать церкви на Пасху

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Епифаний рассказал, как будут работать церкви на Пасху
Митрополит Епифаний / Wikipedia

Глава ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих от заражения во время пандемии.

В частности, планируется массовое освящение куличей священниками на хлебокомбинатах. Об этом пишет "Украинская правда".

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Епифаний рассказал, что святые отцы будут освящать куличи на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах.

"Сети магазинов обращаются к нам. Даже в Киеве делегируем священников, которые на протяжении этих дней совершают освящение куличей и различных блюд", - сказал митрополит.

Также, по его словам, на Пасху все желающие смогут пойти в церковь, но при условии соблюдения социальной дистанции и использования защитных масок.

"Храмы будут открыты. На улице, насколько мне известно из решения Минздрава, а не будет жестких ограничений. Богослужение будут. Но видим, что власть передала полномочия на места. Каждая община на месте принимает решение в зависимости от того, в какой зоне находится. Если "красная", то, конечно, ограничения сильнее. Это касается и церквей. Как видим, по Украине архиереи в областях обращаются к верующим с призывом, что следует больше ограничить свершения массовых богослужений. Это нормально. Каждый решает на месте. А централизованно у нас есть соответствующие решения, как нужно вести себя в этих сложных условиях", - сказал митрополит.

В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на период пасхальных праздников. В то же время МОЗ призвал церкви и украинцев соблюдать карантин.

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