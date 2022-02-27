Эпифаний просит Кирилла забрать тела русских солдат

Украина просила Красный Крест помочь вернуть тела погибших их семьям, но никакого ответа с российской стороны не было получено. Фото: firtka.if.ua

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Эпифаний обратился к патриарху Московскому с просьбой забрать в Россию тела убитых в Украине солдат РФ.

В своем письме митрополит написал, что уже четвертый день идет полномасштабная агрессия РФ против Украины, страдают миллионы людей, гибнут военнослужащие и мирные жители.

"Из Ваших предыдущих публичных заявлений уже понятно, что сохранение приверженности Путина и руководства РФ для Вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала Вас своим пастырем. Но у меня еще остается надежда, что хотя бы по отношению к своим собственным согражданам, большинство из которых – православные христиане, Ваши паства, у Вас найдутся духовные силы проявить человечность и заботу", - отметил Эпифаний.

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Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что речь идет о более чем трех тысячах убитых российских военнослужащих, тела которых находятся в Украине.

Эпифаний отметил, что Украина просила Красный Крест помочь вернуть тела погибших их семьям, но никакого ответа с российской стороны не было получено.

Вывезти с территории Украины ликвидированных российских военных-оккупантов обратно в Россию. С такой просьбой обратилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук к Красному Кресту на брифинге 26 февраля. 24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета".