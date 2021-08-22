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воскресенье, 22 августа 2021 14:25

Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ

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Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении Томоса об автокефалии ПЦУ

Блаженнейший Митрополит Епифаний во время речи в Святой Софии после совместной с Вселенским Патриархом Варфоломеем Божественной Литургии подчеркнул, что нынешний визит Вселенского Патриарха войдет в историю как первый визит к независимой автокефальной церкви Украины. Он поблагодарил Вселенского Патриарха за предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины, а его экзархом - за подготовку Объединительного Собора.

"Спасибо Петру Алексеевичу Порошенко, который также принимал непосредственное участие в подготовке этого исторического события. Ведь благодаря поддержке власти, государства, народа, Верховной Рады мы сподобились действительно великого блага - получения Томоса об автокефалии", - сказал Блаженнейший Епифаний. Эти слова верующие встретили аплодисментами.

Вселенский Патриарх Варфоломей также поздравил пятого президента Украины.

"Тысячи и тысячи людей сегодня пришли для того, чтобы отметить визит его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея к нам в Украину. Это третий визит его Святейшества, но первый визит после того, как была создана объединенная, соборная Православная церковь Украины после Объединительного собора, который состоялся здесь, на этом святом месте в святой Софии 15 декабря 2018 года. И уже через несколько недель, 6 января в Константинополе Украинская Православная Церковь получила Томас об автокефалии", - напомнил Порошенко.

"Сердце радуется, потому что это не просто огромный вклад в государственность страны, это подчеркивает наш цивилизационный выбор. И сегодня во время нашего молитвенного общения его Святейшество это подтвердил. Подтвердил абсолютную законность решения и обратился ко всем православным Украины с призывом об объединении", - отметил Порошенко.

"Наша Церковь объединяет людей. Абсолютное большинство, две трети украинцев являются сторонниками нашей Церкви", - отмечает пятый президент.

"Чтобы Господь вразумил тех, кто пока ищет другие пути, молясь иностранному государству, а иногда и государству-агрессору. Чтобы Господь послал нашей боголюбимой стране мир, согласие, любовь и процветание. Мы об этом вместе с тысячами украинцев сегодня молились", - говорит Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея, Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епифания, прихожан, верных ПЦУ.

"Очень большое спасибо нашим капелланам, которые на фронте обеспечивают суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства. Мы молились сегодня и наших воинов, в эти непростые времена несут службу. Я думаю, Господь сейчас с Украиной, и наши победы еще впереди, ибо Господь слышит наши молитвы", - убежден Петр Порошенко.

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