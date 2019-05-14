Епифаний отказался сняться в видеообращении Зеленского к жителям Донбасса

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Обращение к жителям оккупированных территорий Донбасса словами "говорить надо не языком пушек" могли воспринять как призыв к переговорам с боевиками.

Так считает предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает "ВВС Украина".

Ему предложили принять участие в видеоролике вместе с церковными иерархами различных конфессий к жителям временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Но митрополит Епифаний отказался участвовать в съемках с обращениями украинских иерархов.

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Победитель президентских выборов Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором главы церквей обращаются к жителям оккупированных Россией Крыма, Донецка и Луганска. На видео священники говорят, что молятся за мир. А мир может быть только тогда, когда есть правда и справедливость.