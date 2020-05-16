Епифаний обратился к Шмигалю с предложениями выхода из карантина

Епифаний посоветовал как выходить из крантину. Фото: ua.112.ua

Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний обратился к премьер-министру Дениса Шмигалю по применению адаптивного карантина к религиозным организациям. Его предложения основываются на европейском опыте выхода из карантина.

Об этом сообщает пресс служба ПЦУ.

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В то время спикер ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря раскритиковал церковные обряды по телевидению.

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"Трансляция изображения Евхаристии - не самой Евхаристии, а лишь трансляцией способа Евхаристии. И потому как икона не может заменить Христа, которого изображает, так аудио-видео изображение Евхаристии не может считаться самой Евхаристии. Во времена советского гонения на веру зарубежные радио транслировали богослужение (литургии), но я не слышал, чтобы у кого-то возникала мысль, что можно предложить верующим на территории СССР поставить на столе хлеб и вино и сказать, что во время трансляции они "станут Телом и Кровью", которыми можно причаститься . А условия Радя ских гонений были значительно хуже, чем ограничения карантина", - добавил священнослужитель.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что украинцам нужно "проще" относиться к эпидемии коронавируса. "Кто может перечислить больных? Мы все больные! Каждый имеет свою болячку", - ответил митрополит на вопрос о возгорании Covid-19 в Киево-Печерской лавре.