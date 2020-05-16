Епифаний обратился к Шмигалю с предложениями выхода из карантина

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 531
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 315
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 306
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2079
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1305
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 891
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1602
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1035
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2196
Фото
Все фото
4
6
6
26
5
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
6 лет после Революции достоинства: беркутовцы стали героями музея
6 лет после Революции достоинства: беркутовцы стали героями музея
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
&quot;Новая почта&quot; отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
"Новая почта" отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
Видео
Все видео
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Стерненко получил повестку о вызове на допрос
Стерненко получил повестку о вызове на допрос
Впервые выздоровело больше, чем заболело: обновленные данные по коронавирусу в Украине
Впервые выздоровело больше, чем заболело: обновленные данные по коронавирусу в Украине
В лесах Чернобыля потушили все пожары
В лесах Чернобыля потушили все пожары
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 531
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2196
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3312
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4158
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 423
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
суббота, 16 мая 2020 11:05

Епифаний обратился к Шмигалю с предложениями выхода из карантина

  Комментировать
Епифаний обратился к Шмигалю с предложениями выхода из карантина
Епифаний посоветовал как выходить из крантину. Фото: ua.112.ua

Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний обратился к премьер-министру Дениса Шмигалю по применению адаптивного карантина к религиозным организациям. Его предложения основываются на европейском опыте выхода из карантина.

Об этом сообщает пресс служба ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний встретился с Порошенко.

В то время спикер ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря раскритиковал церковные обряды по телевидению.

Свое обращение написал в Facebook

"Трансляция изображения Евхаристии - не самой Евхаристии, а лишь трансляцией способа Евхаристии. И потому как икона не может заменить Христа, которого изображает, так аудио-видео изображение Евхаристии не может считаться самой Евхаристии. Во времена советского гонения на веру зарубежные радио транслировали богослужение (литургии), но я не слышал, чтобы у кого-то возникала мысль, что можно предложить верующим на территории СССР поставить на столе хлеб и вино и сказать, что во время трансляции они "станут Телом и Кровью", которыми можно причаститься . А условия Радя ских гонений были значительно хуже, чем ограничения карантина", - добавил священнослужитель.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что украинцам нужно "проще" относиться к эпидемии коронавируса.

"Кто может перечислить больных? Мы все больные! Каждый имеет свою болячку", - ответил митрополит на вопрос о возгорании Covid-19 в Киево-Печерской лавре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Епифаний обратился к Шмигалю с предложениями выхода из карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

На Евровидении пили украинскую водку и играли на трембите

Восстание узников подавили танками

Желтые Воды: первая победа казаков над поляками

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 34452
На королевской свадьбе погибли 139 человек
На королевской свадьбе погибли 139 человек
 Просмотров: 7299
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 6354
Жену Монатика подозревают в беременности
Жену Монатика подозревают в беременности
3
 Просмотров: 5778
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 5319
Общество
В Польшу пешком: украинцев начали пускать через границу
В Польшу пешком: украинцев начали пускать через границу Просмотров: 135
Болезнь набирает обороты: обновленные данные о коронавирус в Украине
Болезнь набирает обороты: обновленные данные о коронавирус в Украине
 Просмотров: 945
Погода радует, но не всех: рассказали прогноз по Украине
Погода радует, но не всех: рассказали прогноз по Украине Просмотров: 162
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 1584
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини Просмотров: 657
Больше всего комментируют
8
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
6
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
1
Дожди не отступят: украинцев снова разочаровали прогнозом погоды
Голосов: 51304
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua