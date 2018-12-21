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пятница, 21 декабря 2018 00:58

Епифаний не отвернется от Онуфрия

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Епифаний не отвернется от Онуфрия
Православная церковь Украины настроена на конструктивные отношения. Фото: LIGA.net

Отношения между православными христианами в Украине должны быть мирными и конструктивными, поэтому руководство Поместной Церкви открыто к диалогу с духовенством Московского патриархата.

"Нам нужно вести диалог", - заявил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.

На вопрос о том, будет ли он здороваться с митрополитом Московского патриархата Онуфрием при встрече, глава ПЦУ ответил: "Поздороваюсь, конечно".

Митрополит Епифаний объяснил, что новая объединенная церковь настроена на конструктивные отношения, а не конфликт.

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"Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду. Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", - пояснил митрополит.

15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители 3 православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

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