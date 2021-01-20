Эпидемия распространяется - сколько больных в Киеве

В медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов. Фото: pixabay.com

В Киеве быстро распространяется сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ.

За прошедшую неделю зарегистрировали почти 11 тыс. больных, из них около 3 тыс. - дети, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. Так, по данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них более 7,8 тысячи взрослых и почти 3 тысячи детей. Половина больных детей - школьного возраста", - отметил он.

По его словам, в медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов.

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За последние сутки в Украине обнаружили 4383 новых больных коронавирусом. По состоянию на утро 20 января, имеем 1 172 038 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.