Эпидемия кори: на Харьковщине ввели карантин

В Нововодолажском районе Харьковской области из-за угрозы эпидемии кори ввели карантин. Фото: 24tv.ua

Из-за угрозы эпидемии кори в Нововодолажском районе Харьковской области ввели карантин.

Как отмечается, там 26 февраля заболел школьник, который накануне участвовал в песенном конкурсе и контактировал с тремя десятками детей. Об этом сообщает Харьковская областная государственная администрация.

В то же время по данным обллабцентра, с начала года в регионе зарегистрировано 779 больных корью. Отмечается, что в области есть запас 70 тыс. доз бельгийских вакцин.

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Корь в Украине распространяется молниеносными темпами. Хуже всего, что ее поздно диагностируют из-за сходства симптомов с гриппом. В первые дней корь от гриппа трудно отличить даже специалисту Насморк, высокая температура - все как при гриппе. Но при кори во рту можно обнаружить белые пятна, некоторые могут спутать их с ангиной.