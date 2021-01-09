"Эпицентр" решил соблюсти карантин

У ТЦ дежурит полиция. Фото:"Обозреватель"

Гипермаркет "Эпицентр" 9 января не открывали.

Возле него дежурят бойцы Нацгвардии и полицейские, сообщает Obozrevatel.

Заказывать товары позволяют только онлайн.

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"Во исполнение решения правительства по усилению карантина, сеть ТЦ "Эпицентр" работает в ограниченном законодательством режиме", - сообщил "Эпицентр" в Facebook

8 января "Эпицентр" работал несмотря на жесткий карантин. В торговых рядах можно выбрать любой товар. Затем в специальном окне оформить товары как онлайн-заказ.