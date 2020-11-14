"Эпицентр" не соблюдает карантина выходного дня - СМИ

Нацкорпус обнаружил, что магазины "Эпицентр" продолжают работать на выходных. Фото: facebook.com

Национальный корпус пикетирует торговую сеть "Эпицентр" из-за нарушения условий карантина выходного дня.

Представители Нацкорпуса пришли к гипермаркетам "Эпицентр" в трех районах Киева. Сделали так называемую контрольную закупку на кассе, а не интернет-заказ - и им продали хозяйственные товары, сообщает "5 канал".

В подтверждение в Нацкорпусе предоставили корреспондентам соответствующий чек - можно убедиться, что речь идет не о продуктах, лекарствах или топливе. Говорят, акцию не анонсировали, чтобы проверить, соблюдается ли сеть условий объявленного карантина выходного. Теперь пикетируют "Эпицентр" на столичной Почайной.

В то же время охрана гипермаркета заверила журналистов, что сейчас сеть выполняет только интернет-заказы.

Вчера, 13 ноября, компания заявила в Facebook, что на выходных магазины не будут работать.

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В Украине ввели карантин выходного дня. Ограничения стартовали в полночь и продлятся до 00:00 часов понедельника. Работать могут исключительно продуктовые магазины, аптеки, в том числе и ветеринарные, банки, почта, автозаправочные станции и СТО. По обычному графику будет курсировать и общественный транспорт. Под запретом - кинотеатры, театры, выставочные центры, музеи. А также салоны красоты, фитнес-центры, спортзалы и бассейны. Кафе та рестораны в субботу и воскресенье будут торговать только на вынос. Следить за соблюдением норм будут представители местной полиции и Держпродспоживслужбы.