Энергосберегающий и инклюзивный - построили самый большой детский сад времен независимости

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Крупнейший в городе и области детский сад "Кобзарик" открыли в Хмельницком. К нему уже зачислили 370 детей, из них сформировали 11 групп. Из них две - дети раннего возраста. Каждая группа имеет свой спальный блок, игровую комнату, санузел, раздевалку и буфет. также есть лифт, которым этажа доставлять пищу. Работникам не нужно будет переходить с этажа на этаж, чтобы накормить питомцев.

"Будут также группы с инклюзивным обучением. Планируем их открыть с 1 октября", - говорит заведующая "Кобзарика" Людмила Королишина.

Построили садик менее, чем за 3 года. Он также единственный в городе, который имеет энергетический паспорт. Благодаря этому на обогрев сада будут тратить минимум средств. Строительство "кобзарик" стоило бюджету города 53 млн грн.

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В коллективе детского сада 65 работников. За последние 3 года "Кобзарик" - уже 4 новый детсад в Хмельницком.

В микрорайоне Гречаны Хмельницкого открыли первый за 27 лет, построенный с нуля, детский сад "Козачок". Его начали строить 2 года назад. Здание 2-этажное, рассчитанная на 120 детей, то есть на 6 групп.