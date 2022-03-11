Энергоатом сделал заявление о закупках ядерного топлива в РФ

Энергоатом полностью отказывается от ядерного топлива РФ. Фото: facebook.com/energoatom.ua

Государственное предприятие "Энергоатом" отказывается от закупки российского ядерного топлива.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram.

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", – говорится в сообщении.

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Энергоатом обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии. В осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%, пишет "Укринформ".

В 2021 году Энергоатом по сравнению с предыдущим годом увеличило производство электроэнергии на 13,1% – до 86,4 млрд кВт/ч.

10 марта стало известно, что оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС в городе Энергодар. Захватчики заявляли о желании направить электроэнергию с АЭС на оккупированные Крым и Донбасс. В Энергоатоме сказали, что это физически невозможно сделать.