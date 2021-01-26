Эмоциональное истощение и гормональный сбой - медицинский гороскоп на 27 января

Подкармливайте руки и лицо масками и кремами. Фото: pixabay.com

27 января откажитесь от перекусов на бегу. Чаще мойте руки. Сохраняется опасность заболевания кишечными инфекциями. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"После значительных физических и умственных нагрузок позаботьтесь о полноценном восстановлении организма, - говорит астрологиня. - Не доводите себя до эмоционального истощения. Замедляются обменные процессы в организме. Это нехорошо отразится на вашей коже. Подкармливайте руки и лицо масками и кремами. Из-за неудобного резкого движение может произойти повреждения суставов. В группу риска прежде всего относятся пожилые люди. Следите за собой. Критические дни у женщин могут задерживаться. Будут возникать сбои в работе гормональной системы. Гинекологические операции следует отложить".

Овен

Повышается чувствительность организма к изменениям погодных условий. Учитывайте это при планировании рабочего дня. Не стоит брать на себя дополнительную работу.

Телец

Повышается ломкость кровеносных сосудов. Увеличится количество больных инсультом. Не допускайте резкого повышения артериального давления.

Близнецы

Не допускайте нервного истощения. Чаще делайте перерывы во время работы. Вечером снимите дневное напряжение в ванной. Послушайте приятную музыку.

Рак

Будут беспокоить головные боли. Не ходите по улице без шапки. Больным мигренью желательно иметь при себе лекарства.

Лев

Не проводите косметических операций. Вы можете испортить свою внешность. Не идите в солярий. Берегите кожу от повреждения.

Дева

Больше двигайтесь. Начинайте день с легкой пробежки. Не сидите все время в четырех стенах.

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Весы

Снижается острота зрения. Идти в этот день к офтальмологу не следует. Он не будет видеть объективную картину вашей болезни. Не подбирайте очки.

Скорпион

Повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого перепада температур разных блюд. Займитесь профилактикой кариеса.

Стрелец

Выходите из-за стола немного голодным. Лишние калории быстро скажутся на вашей фигуре.

Козерог

Напомнит о себе вегето-сосудистая дистония. Стимулируйте нормальное кровоснабжение конечностей.

Водолей

Травмирования поверхности кожи может вызвать нагноение. Хорошо обрабатывайте поврежденный участок. Чистку кожи лица делать не стоит.

Рыбы

Больным диабетом и язвой желудка желательно начать профилактическое лечение. Не провоцируйте обострения болезней. Соблюдайте диету.

27 января увеличивается отток средств. Понадобятся деньги на ремонтные работы. Не стоит возвращаться к прежним делам. Обещанной прибыли не будет.